Eski eşini öldürmekten yargılanan sanık: Suçsuzum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde eski eşi 2 çocuk annesi Leyla Kavak'a (35) nitelikli cinsel saldırıda bulunup başını keserek öldürmek suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan'a (52) ağırlaştırılmış ömür boyu ve 18 yıla kadar hapis cezası istendi. Demirhan mahkemedeki savunmasında, "Ben suç işlemedim, suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Serik'in Akbaş Mahallesi'nde, 2014 yılında ormanlıkta, başı kesik cesedi bulunan 2 çocuk annesi Leyla Kavak'ın, eski eşi Mehmet Demirhan tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Demirhan SEGBİS aracılığıyla Alanya Cezaevi'nden katılırken, kardeşi tutuksuz sanık Ömer Demirhan ile avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Leyla Kavak'ın yakınlarından kimse gelmedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU VE 18 YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Mehmet Demirhan'ın eski eşi Leyla Kavak'ı öldürmeye çok önceden karar verdiğini ve tasarladığını, aradan uzun süre geçmesine rağmen bu kararından vazgeçmediğini ve 28 Ağustos günü tasarladığı şekliyle eski eşini öldürdüğünü belirtti. Bu eyleminden dolayı sanığın 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis'le cezalandırılmasını isteyen savcı, öldürülen Leyla Kavak'a ait iç çamaşırlarının incelenmesi sonucu Mehmet Demirhan'a ait meninin çıkması nedeniyle sanığın 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 12 yıla kadar, öldürülen Leyla Kavak'ın kardeşine iftira atarak gözaltına alınmasına neden olduğu için de 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı esas hakkındaki görüşünde tutuksuz yargılanan sanık Ömer Demirhan'ın ise 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'SUÇ İŞLEMEDİM, SUÇSUZUM'

Sanık Mehmet Demirhan, esas hakkındaki görüşe karşı savunmasını soran mahkeme başkanına, "Selamün aleyküm sayın başkanım, öncelikle sizi ve yüce mahkeme heyetini en derin saygılarımla selamlarım. Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Ben suç işlemedim, suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutuksuz sanık Ömer Demirhan ise savcının esas hakkındaki görüşünü kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu, ağabeyinin kendisine iftira attığını kaydederek, beraatını istedi.

Duruşma sanıkların savcının esas hakkındaki görüşüne karşı son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Davanın iddianamesinde, tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan'ın, Leyla Kavak'ı 14 Temmuz 2014 tarihinde öldürmeyi planladığı, 28 Ağustos'ta iş yerinden alarak önce eve götürdüğü ardından öldürülen kadının babasının evine götürme bahanesiyle Akbaş Mahallesi'nde ormana götürdüğü, başına taşla vurup bayılttığı, cinsel istismarda bulunduğu, ardından kafasını keserek ormana attığı anlatıldı. Tutuklu sanığın, olayın ertesi günü yaşananları kardeşine anlattığı ve birlikte cesedi ormana gömdükleri aktarıldı. İddianamede Leyla Kavak'ın başının aramalara rağmen bulunamadığı da kaydedildi.

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