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Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanmıştı; cezaevinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 13:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da boşandığı eşi N.A.'nın kendisini öldürmeye geldiği yönündeki ihbar üzerine yakalanıp, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Mustafa Akarca, bulunduğu cezaevinde tuvalette kendini asarak yaşamına son verdi.

Eski eşini öldürmeye giderken tutuklanmıştı; cezaevinde intihar etti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da boşandığı eşi N.A.'nın kendisini öldürmeye geldiği yönündeki ihbar üzerine yakalanıp, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan Mustafa Akarca, bulunduğu cezaevinde tuvalette kendini asarak yaşamına son verdi.
Mersin'in Mut ilçesinde oturan N.A., 1 Eylül günü saat 01.00 sıralarında polisi arayıp, İzmir'de oturan boşandığı eşi Mustafa Akarca'nın kendisini öldürmek için ilçeye geleceğini söyledi. İhbar üzerine, polis ekipleri yol üzerindeki Karaman polisine durumu bildirdi. Kent merkezi girişindeki uygulama noktasında önlem alan polis, saat 08.00 sıralarında yolcu otobüsünü durdurup arama yaptı. Yolcular arasında bulunan Mustafa Akarca gözaltına alındı. Akarca'nın yapılan üst aramasında, 9 milimetre çapında tabanca, bu silaha ait 14 mermi, 28 santimetre uzunluğunda bıçak, 10 plastik kelepçe, 1'er metre olarak kesilmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip ve koli bandı ele geçirildi.
'KURBAN KESİP PAKETLEYECEKTİM, TABANCA DA EMANET'
Gözaltına alınan Akarca'nın yapılan sorgusunda, 18 aydır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı N.A.'yı öldürme gibi bir planının olmadığını söylediği öğrenildi. Akarca'nın ifadesinde, "İzmir'de yaşadığım için Kurban Bayramı'nda memleketime gidememiştim ve kurban kesememiştim. Memleketime gidiyordum. Gidince kurbanlık keçi alıp onu kesecektim. Akrabalarımı ziyaret ettikten sonra da geri dönecektim. Koli bandı ve ipi de etleri çuvalla ve koliyle götüreceğim için paketleme yaparken kullanacaktım. Tabancayı ise daha önce bir arkadaşımdan emanet olarak aldığım için yanımda bulunuyordu" dediği belirtildi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Akarca, çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Akarca, dün bulunduğu Karaman M Tipi Cezaevi'nde tuvalette kendini asarak, yaşamına son verdi. Akarca'nın cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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