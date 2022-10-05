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Eski eşini öldürüp dehşet saçmıştı! Damadı hakkında söyledikleri yürekleri dağladı... "Vatanı, beni savunacak kişi, beni ciğerimden vurdu"

05.10.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da okul müdürü olan eski karısı Yasemin Ağır'ı ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki genç kızı da yaralayan polis memuru, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada damadından şikayetçi olan Ahmet Ulutaş, kendilerine de kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, "Halbuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum. Vatanı, beni savunacak kişi, beni ciğerimden vurdu." dedi.

Eski eşini öldürüp dehşet saçmıştı! Damadı hakkında söyledikleri yürekleri dağladı... "Vatanı, beni savunacak kişi, beni ciğerimden vurdu"

Bursa'da otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın’ı tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen 17 yaşındaki Şeyma Ü.'nün ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır (49), ilk kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, olaydan sonra telefonla aradığı kızına annesinin kaza geçirdiğini söylediğini belirtti.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru Bilal Ağır, Akademi Caddesi üzerinde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içerisinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdi eşi ile Yahya Aydın'ı darbetti. Ardından belinden çıkardığı tabancayla, önce eşine ardından da Yahya Aydın'a kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından vurulan Yahya Aydın kanlar içerisinde yığıldı. Ağır'ın açtığı ateş sonucu yerden seken kurşunlardan biri de o sırada yoldan geçen Şeyma Ü.'ye isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hayatını kaybederken, Bilal Ağır ise tutuklandı.

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Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası ile hakkında dava açılan Bilal Ağır'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya sanık Ağır ve avukatı ile maktul Yasemin Ağır'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, taraf avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu vekilleri katıldı.

"BOŞANDIM AMA EVE GİDİP GELİYORDUM"

Savunmasını yapan Bilal Ağır, eşiyle iki kez evlendiklerini ve son seferde onun isteğiyle boşanmalarına rağmen aralarında büyük sorunlar olmadığını, eve gidip geldiğini söyledi. Ağır, eşinin kendisini aradığını ve kızlarını dışarı çıkarmak üzere konuştuklarını ancak sonrasında evden ayrıldığını öğrendiğini belirtti.

"POLİS ARACINDA KIZIMI ARADIM"

Kızına bir şeyler almak üzere alışveriş merkezine gittiğini öne süren Bilal Ağır, "Alışveriş merkezi önünde eski eşimin kullandığı araca denk geldim. Aracı durdurdum. Yasemin Ağır'dan arka tarafa geçmesi istedim. Arabada tartışmaya başladık. Yanındaki Yahya Aydın bana küfür etti. Maktulde silah olduğunu düşündüm ve silahımı çektim. 'Sorunları büyütmeye gerek yok' dedim ama bana küfür etti. Silah patladı, Yahya'nın vurulduğunu gördüm sonra karanlık çöktü, ne olduğunu hatırlamıyorum. Polis 'teslim ol' deyince kendime geldim, silahı bıraktım. Sonra polis aracına alınıp yalnız kalınca kızım Defne'yi arayıp annesinin kaza geçirdiğini söyledim" diye olayı anlattı.

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VATANI, BENİ SAVUNACAK KİŞİ BENİ CİĞERİMDEN VURDU

Yasemin Ağır'ın annesi Pakize Ulutaş da şikayetçi olduğunu dile getirdi. Yasemin Ağır'ın babası Ahmet Ulutaş ise sanığın kızlarını vurduktan sonra kendilerini arayarak kaza geçirdiklerini söylediğini belirterek, "Canınız sağ olsun sizde bir şey var mı? dedim. Halbuki Yasemin'i öldürmüş. En büyük cezayı almasını istiyorum. Vatanı, beni savunacak kişi beni ciğerimden vurdu." dedi.

"HAYATIMI MAHVETTİ"

Duruşmada dinlenen kızı Defne A. ise annesinin Yahya Aydın'la görüştüğünü ancak aralarında bir ilişki olup olmadığını bilmediğini belirterek, "Aydın'dan kişilik olarak hoşlanmadığımı daha önce babama söyledim. Babamdan doğum günü için saat istedim. Saati Yahya Aydın hediye edince zoruma gitti. Babamdan şikayetçiyim, hayatımı mahvetti" diye konuştu.

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KIZIM ÇOK SAYIDA AMELİYAT GEÇİRDİ

Olay yerinde Bilal Ağır'ın silahından çıkan kurşunla yaralanan Şeyma Ünlü'nün babası Metin Ünlü de kızının çok sayıda ameliyat geçirdiğini ve psikolojik tedavi gördüğünü anlattı. Duruşmada, olaya şahit olan 112 Acil Servis ekibi, sanığın tabancasından çıkan kurşunun araçlarının yanından geçtiğini söyledi. Ağır'ın kullandığı aracın plaka sorgusunu yapan polis “Aynı gün iki defa plaka sorgusunu yaptırdı” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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