Eski eşini öldürüp, ikiz kızlarını yaraladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Mehmet Hilmi A., tartıştığı eski eşi Aynur Top'u tabancayla vurarak öldürdü, ikiz kızlarını da yaraladı.

​Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Mehmet Hilmi A., bir süre önce boşandığı Aynur Top'un evine gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Hilmi A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve ikiz kızlarına ateş etti. Anne ve kızları kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, anne ve kızlarını kanlar içinde buldu. Aynur Top ve iki kızı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Top, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İkiz kardeşlerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Mehmet Hilmi A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

