HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü

Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü

24.12.2020 20:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, 21 Aralık’ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi.

Konya’da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Aralık’ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak’ta meydana geldi. Muhammet Karadayı (26) boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı’nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne, ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu
KPSS Ortaöğretim'den kaç puan alınırsa memur olunur?KPSS Ortaöğretim'den kaç puan alınırsa memur olunur?
1/

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

İstanbul için korkutan 7.6'lık deprem uyarısı! Tarih de verdi

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Yarışmada bomba anlar! Bir anda kalkınca...

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt

24 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 24 Aralık koronavirüs tablosu

Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama: Çin aşısı ne kadar etkili, yan etkileri neler?

Çin aşısı ne kadar etkili, aşının yan etkileri neler?

Son dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik açıklama: Aşı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta önemli açıklamalar

Yılbaşı öncesi eş zamanlı 'sahte alkol' operasyonu

Yılbaşı öncesi eş zamanlı 'sahte alkol' operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.