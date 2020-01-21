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  4. Eski eşini önce darp etti sonra tüfekle vurdu!

Eski eşini önce darp etti sonra tüfekle vurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

İzmir Buca'da bir şahıs, tartıştığı eski eşini sokak ortasında darp etti ardından pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken pompalı tüfekle eski eşini vurduktan sonra kaçan O.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 914/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Büşra Y. isimli kadın eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikamet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Y. ile eski eşi O.Ç. sokakta karşılaştı. Kadın ile eski eşi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce eski eş bir anda Büşra Y.’yi darp etmeye başladı. O.Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Büşra Y.’ye ateş etti. Büşra Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Büşra Y.’yi pompalı tüfekle vurarak kaçan O.Ç.’yi polis ekipleri yakaladı.

Şüpheli şahsın görüntülerde eski eşini vurduktan sonra yerde tekme atmaya devam etmesi dikkat çekti. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı anlar da yine kamera tarafından kaydedildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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izmir darp pompalı tüfek

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