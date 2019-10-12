Eski eşini satırla yaralayan saldırgana mahalleliden dayak

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Ayşe Tuba Arslan (45), 6 ay önce boşandığı uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğradı. Yüzünden ve kafatasından ağır yaralanan Arslan, hastanede tedaviye alınırken, mahalleli Özalpay'a saldırdı. Yaklaşık 100 metre kaçan Özalpay polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan bu akşam saatlerinde işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan'ı aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, inbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.