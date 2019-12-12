Eski eşini silahla öldürülen koca hakim karşısında

MERSİN (AA) - Mersin'de, eski karısını silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişinin yargılanmasına başlandı. Mersin 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Filiz Kaplan'ın (42) katil zanlısı Murat Ceritoğlu, tutuksuz sanık Akın A, maktulün ailesi ve avukatlar katıldı. Ceritoğlu, savunmasında, alkol bağımlısı olduğunu savunarak, bundan kaynaklı geçimsizlik nedeniyle boşandıklarını söyledi. Olay gününde Kaplan'ı öldürmeyi planlamadığını, kızından para istemek için eve gittiğini iddia eden Ceritoğlu, "Evin önünde kızımı bekliyordum. Filiz'i sokakta görünce tekrar barışmak istediğimi söyledim. Bana 'Yeni birini buldum' dedi. Ben de alkolün etkisiyle ateş açtım." dedi. Mahkeme başkanının, "Öldürme amaçlı gitmediysen yanında neden silah ve bıçak vardı?" şeklindeki sorusu üzerine sanık, daha önce saldırıya uğradığı için silah taşıdığını, bıçağı ise arkadaşlarıyla gittikleri piknikte meyve doğramak için taşıdığını savundu. Ceritoğlu, olayın öncesinde çok fazla alkol aldığını ve maddi sorunlarının olduğunu iddia edince mahkeme başkanı, "Paran yok, sürekli kızından istediğini söylüyorsun. Olay öncesi araba kiralamışsınız. Sürekli alkol almışsınız. Parayı nerden buluyordunuz?" sorusu üzerine sanık kaçak içki içtiklerini savundu.

Akın A. ise hakkındaki "Tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım" suçlamasını kabul etmeyerek, Ceritoğlu'nun cinayet işleyeceğini bilmediğini iddia etti. Sanığın kendisini sabah uyandırıp, kızının yanına gideceklerini söylediğini anlatan Akın A, "Olaydan önce çok alkol içilmişti. Sabah kalktığımızda Murat hala içiyordu. Ben ve diğer sanıklar, Murat'ın kızının yanına gitmek için arabaya bindik. Arabada uyukluyordum, hareket edince uyandım. Murat, Filiz Kaplan ile konuşuyordu, barışmak istediğini söylüyordu tam hatırlamıyorum. Sonra tabancayla ateş etti. Şoka girdim arabadan inip kaçmaya çalıştım ama ortopedik engelim olduğu için geri döndüm." şeklinde savunma yaptı. - Maktulün çocuklarının konuşmaları salondakileri ağlattı Müşteki olarak duruşmaya katılan Filiz Kaplan'ın kızı S. Kaplan ise babasının, uzun yıllar boyunca annesine şiddet uyguladığını, sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını savundu. Ailesinin, zorlu bir boşanma süreci yaşadığını aktaran Kaplan şunları kaydetti: "Annem artık dayanamayıp boşanmak istedi. Bu şahıs ısrarla boşanmaya karşı çıktı. En son da evimizin satılıp parasının yarısının verilmesi karşılığında kabul etti. Annem de bizlerin evsiz kalmasını istemiyordu. El birliğiyle 60 bin lira bularak verdik ve boşanmaya ikna oldu. Tehditleri, küfürleri boşanma sonrasında da devam etti. Annemi, ağabeyimi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay günü benden para almaya geldiği iddiası yalandır. Ben o saate işe gitmiyorum, kendisi de biliyor. Olaydan önce yine evimize gelip, ağabeyimi tehdit etmişti. Sonra bir gün ağabeyimin 'kalk, annemiz öldü' sözüyle uyandım. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim. Çalıştığım marketten bile hırsızlık yapıp, benim işten atılmama neden olan yine bu sanıklardı. Allah rızası için, yerde kanlar içerisinde yatan bir kadına yardım etmek yerine gidip alkollü kutlama yapıyorlar. Umarım bir aileyi, annesiz bırakmanın cezasını çekerler."

S. Kaplan'ın ağabeyi G. Kaplan da babasının sık sık uyuşturucu ve alkol kullanarak, annesine şiddet uyguladığını ileri sürerek, "Ben bu şahsı değil baba olarak, insan olarak bile görmüyorum. Annem hastanede temizlik görevlisiydi, sabah çok erken giderdi işe. Bir sabah çığlığıyla uyandım. Annem, sokakta, avuçlarımın içinde öldü. Allah kimseye yaşatmasın. Bir kadının yarısı, hem çocuk hem annedir. Bir kadın öldürülürse hem anne hem çocuklar ölür. Sanıkların hepsinden şikayetçiyim." dedi. Kaplan'ın çocuklarının ifadesinin ardından salondaki avukatlar ve bazı izleyicilerin ağladıkları görüldü. Müşteki avukatı, sanıkların olay öncesi ve sonrasında birlikte hareket ettiklerini, cinayetin ardından da alkol almayı sürdürdüklerini savundu. Olayın planlı bir cinayet olduğunu iddia eden avukat, sanıkların olay öncesinde Filiz Kaplan'ın evinin çevresinden defalarca geçtiğini, bunların hem kameralarca hem de kiralık aracın takip sistemince kaydedildiğini anlattı. Sanık avukatları ise ifadelerdeki aleyhte hususları kabul etmediklerini kaydetti.