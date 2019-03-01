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Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 01:40 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ayrıldığı eşini silahla vurarak öldüren adam, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Cevat Uncuoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nesrin Biray ve eski eşi Cevat Akkoyun boşandıktan sonrada görüşmeye devam etti. Daha sonra Akkoyun, bir konu hakkında görüşmek için eski eşinin yanına geldi. Konuşma sırasında çıkan tartışmada silahına sarılan Akkoyun, eski eşi Biray’ı vurduktan sonra silahı kendine çevirip ateş etti.

Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nesrin Biray’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Yenikent Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akkoyun ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cevat Akkoyun ve Nesrin Biray’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü

Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü

Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü

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