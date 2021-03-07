HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eski eşini sokak ortasında darp eden kocanın tutuklanmasıyla ilgili savcılık açıklaması

Eski eşini sokak ortasında darp eden kocanın tutuklanmasıyla ilgili savcılık açıklaması

07.03.2021 14:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp ederek yaralayan şahsın tutuklanmasıyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:"Samsun ili Canik ilçesinde 06/03/2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eşi İ.Z.

Samsun’da sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini darp ederek yaralayan şahsın tutuklanmasıyla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Samsun ili Canik ilçesinde 06/03/2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haberi alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmış, Savcılık talimatıyla İ.Z. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli savcılık ifadesi alındıktan sonra ’Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklamaya sevk edilmiş, Samsun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştır. Bunun yanında şiddete tanık çocuk için derhal Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz üzerinden psiko-sosyal destek üniteleri harekete geçirilmiştir. Şiddet mağduru kadın tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Vakanın risk durumu gözetilerek derhal uygun koruyucu ve önleyici tedbirler belirlenmiş, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
MSB paylaştı: Böylesi ilk kez yapıldıMSB paylaştı: Böylesi ilk kez yapıldı
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Çocuklarının gözü önünde vahşice bıçaklanarak öldürüldü!

Bursa'da iğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakaladılar

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Bir vahşet de Ankara'da! Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

MSB paylaştı: Böylesi ilk kez yapıldı

Devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebeke çökertildi

Devleti milyonlarca lira zarar uğratmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.