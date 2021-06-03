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  4. Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü! Cezası belli oldu

Eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü! Cezası belli oldu

03.06.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözü önünde darp eden İbrahim Zarap (27), yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu’nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Zarap hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıl, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarap tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

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"YAPTIĞIM ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY, PİŞMANIM"

Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

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Mahkeme İbrahim Zarap’ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. (İHA)

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