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Eski eşini sokak ortasında silahla yaraladı! Başında bekleyip etrafa tehditler savurdu

12.12.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da sokak ortasında yaşanan olay vatandaşların kanını dondurdu. Markette geçen sene boşandığı eski eşiyle karşılaşan M.E. silahını çıkararak 3 çocuk annesi kadını herkesin gözü önünde yaraladı. Yaralı kadının başında bekleyen saldırgan etrafa tehditler savurdu. Polisi görünce kaçmaya çalışan M.E. yakalanacağını anlayınca silahını başına dayadı. O sırada vatandaşlardan bazıları M.E.'ye taş attı. Saldırgan karakola götürülerek gözaltına alındı. Talihsiz kadın ise yaşam mücadelesi veriyor.

Ankara'da M.E. (55), eski eşi P.C.'yi (47) sokak ortasında tabancayla ateş edip, yaraladıktan sonra başında bekledi. Polis gelince silahı başına dayayan M.E., kısa sürede ikna edilerek, gözaltına alındı.

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3 ÇOCUK ANNESİ KADIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Olay, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E., geçen yıl boşandığı P.C. ile cadde üzerindeki markette karşılaştı. M.E.., bilinmeyen bir nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı. M.E., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp P.C.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan 3 çocuk annesi, kanlar içinde yere yığıldı.

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"BANA BUNU NİYE YAPTINIZ?"

M.E., elinde tabancayla yaralı haldeki eski eşinin başında beklemeye başladı. "Bana bunu niye yaptınız?" diye bağıran M.E.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. P.C.'nin başında bir süre silahla bekleyip, yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E., polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaralı P.C., çevredekiler tarafından araçla hastaneye götürüldü.

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VATANDAŞLAR TAŞLA SALDIRDI

M.E. ise yaya olarak kaçmaya çalışırken alt sokakta polis tarafından durduruldu. M.E., bu kez de silahı başına dayayarak, polisleri yanına yaklaştırmadı. Bu sırada bazı vatandaşlar M.E.'ye taş atarak, teslim olmasını istedi. M.E. de taş atanlara silahını doğrulttu. M.E., bir süre sonra ikna edilip, elindeki silah alınarak gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan P.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ankara silah

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