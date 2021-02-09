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  4. Eski eşini sokak ortasında vuran sanık: "Öldürmek için vurmadım"

Eski eşini sokak ortasında vuran sanık: "Öldürmek için vurmadım"

09.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Eski eşini sokak ortasında vuran sanık: "Öldürmek için vurmadım"

Mersin’de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Mersin’de 2019 yılında sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Eski eşini öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini iddia eden sanık, Hatun K.’yi öldürmek için vurmadığını savundu.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece Hatun K. ile taraf avukatları alındı.
Duruşmada iddia makamı adli tıptan gelecek raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Sanık Özkan Y. eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini, olay günü de öldürmek için vurmadığını iddia etti.
Hatun K. ise olaydan sonra ciddi şekilde yaralandığını kaydederek, korkusuz bir şekilde yaşamak istediğini, sanığın hak ettiği cezayı almasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
2 çocuk annesi Hatun K., Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde 27 Mayıs 2019’da boşandığı eşi Özkan Y.’nin pompalı tüfekli saldırısında yaralanmış, Özkan Y. olaydan sonra tutuklanmış ve hakkında ’kasten yaralama’ suçundan dava açılmıştı.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanık:

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