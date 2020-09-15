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Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: "Talihsiz bir şekilde vuruldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Mersin’de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y.’nin yargılanmasına devam edildi.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: "Talihsiz bir şekilde vuruldu"

Mersin’de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Eski eşini öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini iddia eden sanık, Hatun K.’nin talihsiz bir şekilde vurulduğunu söyledi.
Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, korona virüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmaya rahatsızlığı dolayısıyla Hatun K. katılmadı.
Duruşmada iddia makamı adli tıptan gelecek raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
Sanık Özkan Y. ise söyledikleriyle pes dedirtti. Eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini kaydeden Özkan Y., "Çocuğumuzu kendisinden almak için olay günü kendisi beni aramıştır. Hatta diğer eşinden olan çocuğunu da istediği yere birlikte bıraktık. Ben öldürecek olsam ilk buluştuğumuzda öldürürdüm. Olay günü eski eşim talihsiz bir şekilde vuruldu. Olaydan dolayı pişmanım. 16 aydır cezaevindeyim. Dükkanım kapalı. Annem ve babam yaşlı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Müşteki avukatları da iddia makamının iddianamesine katıldıklarını, raporun gelmesinden sonra detaylı savunma yapacaklarını ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.
Sanığın avukatları da olayda kasten öldürme suçunun oluşmadığını, kasten yaralama suçunun işlendiğini ve müvekkillerine bu suçtan ceza verilmesini istediler. Ayrıca avukatlar, 16 aydır müvekkillerinin tutuklu bulunduğunu, mevcut olaydan dolayı artık cezasını çektiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettiler.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti:

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