HABER

Eski eşini tabancayla bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 00:09 | Son Güncelleme

MERSİN’in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, M.Y., eski eşi B.C.'yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Kendisinden boşanan eşi B.C.’nin oturduğu eve gelen M.Y., iddiaya göre yanında taşıdığı tabanca ile kadına ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların bacağına isabet ettiği B.C. yaralanırken, M.Y. ise kaçtı. Bacağından 2 kurşunla yaralanan B.C., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. B.C.’nin tedavisi devam ederken, polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emina Jahovic'ten yaz paylaşımlarıEmina Jahovic'ten yaz paylaşımları
Hafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki anne ve bebeği öldüHafif ticari araç ile çarpışan otomobildeki anne ve bebeği öldü
Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıGaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.