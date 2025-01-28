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  4. Eski eşini ve iki kızını katletmişti! Bu kadarına pes... Bir kızını sırtından vurmuş, diğerinin serumuna ilaç enjekte etmiş!

Eski eşini ve iki kızını katletmişti! Bu kadarına pes... Bir kızını sırtından vurmuş, diğerinin serumuna ilaç enjekte etmiş!

28.01.2025 17:35
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Şanlıurfa'da yaşayan Serap Yamaca kısa süre önce boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Kan donduran olayda şahsın bir kızını sırtından vurduğu, diğer kızını ise serumuna ilaç enjekte ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Talihsiz iki kardeş Bediüzzaman Aile Mezarlığı’na yan yana defnedildi.

Eski eşini ve iki kızını katletmişti! Bu kadarına pes... Bir kızını sırtından vurmuş, diğerinin serumuna ilaç enjekte etmiş!

Korkunç olay dün saat 14.00 sıralarında Ali Baba Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Serap Yamaca, altınlarını komşusuna emanet ettikten sonra dairesine döndü. Bir süre sonra daireden silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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1 KIZINI SIRTINDAN VURMUŞ, DİĞERİNİN SERUMUNA İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ...

Ekipler eve girdiklerinde Serap Yamaca ve büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı kanlar içinde yerde, küçük kız Nida Yamaca’yı ise kolunda serum takılı halde hareketsiz buldu. Serap ve İsmet Ada Yamaca'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Hastaneye kaldırılan Nida Yamaca da kurtarılamadı.

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ŞİDDETLİ GEÇİMŞİZLİK YAŞAYAN EŞİYLE AİLELERDEN HABERSİZ BOŞANMIŞLAR

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilgi işlem görevlisi olarak çalışan Serap Yamaca’nın cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Serap Yamaca, Yeni Asri Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası toprağa verildi. Uzun süredir eşi İsmail Yamaca ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve ailelerinden habersiz şekilde boşandıkları öğrenilen Serap Yamaca'nın olay günü erkek kardeşini arayarak altınlarını komşusuna emanet ettiğini söylediği belirtildi.

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Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Yamaca’nın, tabancayla büyük kızı İsmet Ada Yamaca’yı sırtına ateş ederek öldürdüğü, ardından soğuk algınlığı şikayeti olan küçük kızı Nida’nın serumuna ilaç enjekte edip yaşamına son verdiği öğrenildi.

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İKİ KARDEŞ YAN YANA DEFNEDILDI

Kız kardeşlerin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından baba İsmail Yamaca’ya teslim edildi. Muhasebeci olan baba, eski eşinin cenazesine katılmazken, kızları ise Hazreti Aişe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa katliam
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