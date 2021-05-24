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Eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi tüfekle vurdu

24.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Selçuk H. (36), 3 ay önce boşandığı Emine Y. (36) ve ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Gökhan U. (23) ile Tayyar Ö.'yü (41) pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Polis, 4 saat arayla silahlı saldırıları gerçekleştiren Selçuk H.'yi gözaltına aldı. Tayyar Ö.'ye saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Eski eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği 2 kişiyi tüfekle vurdu

Olay, saat 06.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde, 3'üncü kattaki dairede meydana geldi. 1 çocuk annesi Emine Y.'ye ait daireden silah sesi geldiğini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, evde Emine Y.'yi bacağından, Gökhan U.'yu ise yüzünden yaralı buldu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıkları belirlenen 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan U., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme ve aldığı ifadeler üzerine saldırganın, Emine Y.'nin 3 ay önce boşandığı Selçuk H. olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Selçuk H.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

4 SAAT SONRA TELEVİZYON TAMİRCİSİNE SALDIRI

Emine Y. ve Gökhan U.'nun yaralanmasından yaklaşık 4 saat sonra İnönü Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki kahvede, televizyon tamircisi Tayyar Ö., pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Tayyar Ö., ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yaptığı incelemede, Tayyar Ö.'yü yaralayan saldırganın da Selçuk H. olduğunu belirledi.

İKİSİYLE DE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu 3 kişiyi yaralayan Selçuk H., Emmioğlu Mahallesi'nde suç aleti tüfekle yakalandı. Selçuk H., gözaltına alındığı sırada, Emine Y. ile boşandıklarını belirterek, Gökhan U. ile Tayyar Ö.'nün eski eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdü. Emniyete götürülen Selçuk H.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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kadına şiddet İzmir silahlı saldırı
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