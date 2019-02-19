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Eski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, eski eşi ile 11 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldüren, 15 yaşındaki oğlunu da ağır yaralayan pideci Güngör Kaçar (66) 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdı

Gürkay GÜNDOĞAN/GÖKÇEBEY (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, eski eşi ile 11 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldüren, 15 yaşındaki oğlunu da ağır yaralayan pideci Güngör Kaçar (66) 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaçar'ın kendisinden yaralı halde kaçan oğlunun peşinden giderken silah sesi üzerine dışarı çıkan komşularına "Yukarıda katliam yaptım" dediği ortaya çıktı.
Olay, 2 Aralık 2017'de Gökçebey Yeni Mahalle'de yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra 1'i erkek 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Güngör Kaçar, çalışmak için olay tarihinden 2 ay önce Kocaeli'nin Derince ilçesinden Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine göç etti. Bir pide fırınında işe giren Kaçar'ın 4 yıl önce önce boşandığı Gülay Gökdemir, çocuklarını görmek için eve geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Güngör Kaçar, evde bulunan tabancayı alıp, Gülay Gökdemir ile çocukları B.K. (15) ve kızı Betül Kaçar'a (11) art arda ateş etti. Gülay Gökdemir ve Betül Kaçar, olay yerinde hayatlarını kaybederken, babasının kurşunlarından komşuya kaçarak kurtulan eski çiftin oğulları B.K. ağır yaralandı.
KOMŞULARA, 'YUKARIDA KATLİAM YAPTIM' DEMİŞ
Karakola giderek, teslim olan Güngör Kaçar, tutuklanarak cezevine konuldu. Hastanede tedavi gören B.K. ise taburcu edildi. Güngör Kaçar hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'yaralamak' suçundan da 15 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde çifte cinayetin nedeninin belirlenemediği, sanığın eski eşinin kendisini aldattığı iddialarıyla ilgili yapılan araştırmalarda da bu yönde bir delil bulunamadığı anlatıldı. Kaçar'ın karnından yaralı halde alt kattaki komşularına kaçan oğlunun peşinden giderken merdivenlerde gördüğü komşularına "Yukarıda katliam yaptım" dediği ifade edildi.
MAHKEME HEYETİ İNDİRİM UYGULAMADI
Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Güngör Kaçar ve avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı avukatın da şikayetçi olarak hazır bulunduğu duruşmada mahkeme, Güngör Kaçar'ı eski eşi Gülay Gökdemir'i öldürmekten müebbet, kızı Betül Kaçar'ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kaçar'ı oğlu B.K.'yi da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getirerek, 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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Eski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdıEski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdıEski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdıEski eşini ve kızını öldüren, oğlunu yaralayan babaya ceza yağdı

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