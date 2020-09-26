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Eski eşini vurup, aracıyla 170 kilometre götüren şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 15:08 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde boşandığı eşi Şerife Ç'yi av tüfeği ile bacağından vurarak 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götüren Özgür Özsu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özgür Özsu, oğlu Gökhan Özsu ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özsu, av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Özsu yaptı. Özgür Özsu da kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü. Şerife Ç., gece saatlerinde Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı. Kadının çığlık sesini duyan polis de aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan baba ve oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Kadınhanı ilçesine götürülen baba ve oğlu jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür Özsu çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Gökhan Özsu serbest bırakıldı. Şerife Ç.'nin de tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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(dha)

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