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Eski eşini yaralayıp fırında çalışan kişiyi öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

Eski eşini yaralayıp fırında çalışan kişiyi öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı

Kütahya'da boşandığı eşini evinde silahla yaralayan, fırında çalışan bir kişiyi de öldürdükten sonra kaçan şüpheli, saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve bu kadının erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman D'nin (49), merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen polislerin geldiğini gören zanlı, suçlarda kullandığı silahı göğsüne dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin ikna çabaları sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Zanlıya yardım ettiği öne sürülen arkadaşı F.A. da gözaltına alındı.

Süleyman D, dün eski eşi Meryem Ç'yi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü ise Paşam Sultan Mahallesi'ndeki çalıştığı fırında aynı silahla öldürmüştü.

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