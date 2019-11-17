HABER

Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, boşandığı, 2 çocuğunun annesi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Süleyman D. (47), sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, boşandığı, 2 çocuğunun annesi Meryem Çelik'i (43) evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaralayan Süleyman D. (47), sevgilisi olduğu iddiasıyla da Fatih Görü'yü (49) işlettiği fırında aynı silahla öldürdü. Polis, Süleyman D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Süleyman D.'nin fırından kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kent merkezinde oturan Süleyman D., saat 07.30 sıralarında, bir süre önce boşandığı, 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Çelik, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Meryem Çelik, yoğun bakım ünitesine alındı.

Süleyman D., olayın ardından eski eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'nün işlettiği, Paşam Sultan Mahallesi'ndeki fırına gitti. Burada Görü'yü başından pompalı tüfekle vuran Süleyman D., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Görü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Görü'nün cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

'BIRAKIN ÖLSÜN' DEMİŞ

Olay sırasında fırının yanındaki çay ocağında oturan Süleyman Lahaşlı, Süleyman D.'nin fırıncı Fatih Görü'yü vurduktan sonra 'Bırakın ölsün' dediğini belirterek, "Biz çay ocağında oturuyorduk. Bir ses duyduk. Sesin olduğu yere gittiğimizde bir kişinin yerde yattığını gördük. Vuran kişi gidiyordu, geri döndü. Bize doğru seslenerek 'Bırakın gebersin yoksa sizi de vururum' diye bağırdı. Tüfeğe fişek sürmek isterken, fişek yere düştü sonra da buradan kaçtı" dedi.

Fırında çalışan Ahmet Bişi ise Süleyman D.'nin, tüfeği kendisine doğrulttuğunu; ancak tutukluk yapması sonucu ateş edemediğini söyledi.

OLAY ANI KAMERADA

Süleyman D.'nin, Fatih Görü'yü vurduktan sonra fırından kaçtığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; elinde pompalı tüfekle gelen Süleyman D.'nin, dükkan önünde Fatih Görü'ye ateş ettikten sonra ilerleyip, birkaç adım sonra geri döndüğü, çalışanlar ve olaya şahit olanlarla konuştuğu anlar yer aldı.

Eski eşi Meryem Çelik'i ağır yaralayıp, sevgilisi olduğu öne sürdüğü Fatih Görü'yü öldürdükten sonra kiralık otomobille kaçan Süleyman D.'nin, Altıntaş ilçesi yakınlarında aracı terk ederek, yaya olarak kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, Süleyman D.'yi her yerde arıyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Süleyman D.'nin, olay sonrası sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından, 'Arkadaşlar ben de çok uğraştım, 4 çocuk meydanda kalmasın, diye burada bile yazdım ama beni kimse dinlemedi. Allah rahmet eylesin, böyle olmasını istemezdim. Öbür tarafta Cenab-ı Allah'ın huzurunda hesaplaşırız' yazdığı görüldü.

PARTNERSeksilik itirafıyla olay olduSeksilik itirafıyla olay oldu
Ahmet Kaya memleketi Malatya’da konserle anıldıAhmet Kaya memleketi Malatya’da konserle anıldı
Oğuz Çetin’in acı günü (2)- YenidenOğuz Çetin’in acı günü (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Bakan Selçuk açıkladı! 26 meslek dalıyla ilgili yeni gelişme

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan 'Suriye ile masaya oturun' çağrısı!

Feyzioğlu'ndan dikkat çeken çağrı: Suriye ile masaya oturun

Isparta'da korkunç olay! Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Son dakika! Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Anıtkabir'de slogan atanlara küfretmişti! Tutuklandı

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

Roketli saldırıda yaralandı, 70 gün sonra sivil şehit oldu

ALES yapıldı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihi

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlerce balık telef oldu

Mersin'de korkutan görüntü! Yüzlercesi telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.