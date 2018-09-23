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Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Muğla'da, boşandığı eşi Fulya Arpat'ı (35) yastıkla boğarak, öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Turgut Karagöz (44), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karagöz, savcılıktaki ifadesinde, eski eşini kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söyledi. 2 çocuk annesi Fulya Arpat'ın cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Menteşe ilçesindeki şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz, dün sabah, Hamdibey Polis Merkezi'ne gitti. Karagöz, polislere, 1 yıl önce boşandığı eşi Fulya Arpat'ı uyurken yastıkla boğarak, öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, Karagöz'ün ifadesi doğrultusunda, Recai Güreli Caddesi'nde yer alan apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında kız ile 10 yaşında erkek çocuğu olan Fulya Arpat'ın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Turgut Karagöz'ün, olaydan 2 gün önce, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü belirlendi. Erkek çocuğun babasıyla kızın ise annesiyle yaşadığı boşanan çiftin çocuklar için açtığı velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Turgut Karagöz'de de anahtarın bulunduğu öğrenildi. Haberi alan genç kadının babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu baba Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Eski eşini öldüren Turgut Karagöz'ün, emniyetteki sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden Fulya Arpat ile tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Karagöz, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgut Karagöz'ün, savcılıktaki ifadesinde, eski eşini çok sevdiğini ve kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Fulya Arpat'ın Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınan cenazesi, bugün öğle vakti Menteşe Kurşunlu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Fulya Arpat'ın babası Abdullah Arpat, annesi Adile Arpat, yakınları, mesai arkadaşları, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından taziyeleri gözyaşları içinde kabul eden Arpat çiftini, Başkan Gürün teskin etmeye çalıştı. Fulya Arpat'ın cenazesi, gözyaşlarıyla Şehir Eski Mezarlığı'nda defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fulya Arpat Turgut Karagöz cinayet

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