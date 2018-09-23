Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Menteşe ilçesindeki şirkette jeoloji mühendisliği yapan Turgut Karagöz, dün sabah, Hamdibey Polis Merkezi'ne gitti. Karagöz, polislere, 1 yıl önce boşandığı eşi Fulya Arpat'ı uyurken yastıkla boğarak, öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, Karagöz'ün ifadesi doğrultusunda, Recai Güreli Caddesi'nde yer alan apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında kız ile 10 yaşında erkek çocuğu olan Fulya Arpat'ın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Turgut Karagöz'ün, olaydan 2 gün önce, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü belirlendi. Erkek çocuğun babasıyla kızın ise annesiyle yaşadığı boşanan çiftin çocuklar için açtığı velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Turgut Karagöz'de de anahtarın bulunduğu öğrenildi. Haberi alan genç kadının babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek, gözyaşı döktü. Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu baba Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.