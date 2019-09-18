Eski eşinin 21 yerinden bıçakladığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan 4 çocuk annesi Ayşe Seyidoğlu (50), tedavisinin ardından taburcu edildi. Ölümden dönen Ayşe Seyidoğlu, "30 yıllık evliliğim boyunca hep şiddet gördüm. Kurtulmak için Antalya'ya taşındım. Burada da beni buldu. Korku içinde yaşıyorum. Böyle insanları ya idam etsinler ya da ömür boyu hapiste tutsunlar" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde 13 Eylül günü meydana gelen olay şöyle gelişti: Muş'ta yaşayan Ayşe Seyitoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Çavuşoğlu'na boşanma davası açtı. Ardından da en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp, Antalya'ya yerleşti. 28 Mart'ta boşanma davası sonuçlanan Ayşe Seyitoğlu, eski eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı.

Ancak, Nizamettin Seyidoğlu (54), izini kaybettirmek isteyen eski eşinin peşini bırakmayarak, iz sürdü. 12 Eylül günü de İstanbul üzerinden Antalya'ya geldi. Geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren eski koca, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise, elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı.