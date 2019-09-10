HABER

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

Sultangazi’de şiddet gördüğü için boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

Sultangazi’de şiddet gördüğü için boşandığı eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı. "O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim, yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı" diyen talihsiz kadın, bu işin peşini bırakmayacağını, bir Emine Bulut daha olmayacağını söyledi.
Sultangazi’de yaşayan Merzuka Altunsöğüt (43), eşi Soner G.’den şiddet gördüğü için 2012 yılında ayrıldı. Altunsöğüt, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Cennet G. (23) ve 15 yaşındaki oğlu ile babasının evinde yaşamaya başladı. 2013 yılında açılan boşanma davası sürerken, Altunsöğüt eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından yakalanan Soner G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geçtiğimiz Cuma günü eski eşinin evine giden eski koca, burada aile fertleriyle tartıştı. Tartışma sırasında kırılan bir bardak nedeniyle yaralanan oğulları için anne Merzuka Altunsöğüt ve kızı Cennet G. hastaneye gitti. Soner G. de hastaneye giderek, cebinden çıkardığı bıçakla eski eşini yaraladı. Babasına engel olmaya çalışan 23 yaşındaki Cennet G. de elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Eski eşi tarafından bıçakla yaralanan Merzuka Altunsöğüt yaşadığı dehşet anlarını anlattı. "O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim. Yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı" diyen Altunsöğüt, bu işin peşini bırakmayacağını, bir Emine Bulut daha olmayacağını söyledi.

"Kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim"
Altunsöğüt, olayın yaşandığını günü şöyle anlattı:
"Cuma günü gece oldu kapıya geldi. Oğlumun elinde bardak kırıldı. Oğlumu hastaneye götürdüm, arkamızdan oraya gelmiş. Ben içeride oğlumla ilgilenirken kızım dışarıda hasta kayıt işlerini yapıyordu. Bir baktım dışarıdan sesler yükseldi. Dışarı çıktığımda kızım yakasına yapışmış yumruğu havadaydı zaten, ben yetişene kadar yumruğu kızın ağzına indirdi. Gidip ittim duvara yapıştı, yere düştü. Kalkar kalmaz cebinden bıçağı çıkardı bize saldırdı. O anda ben bıçak darbesini aldığımın farkındaydım fakat kızıma saldırdığı için hiç kendimi önemsemedim, yani orada tek amacım kızımı kurtarmaktı."

"Bir Emine Bulut daha olmayacağım"
6 sene önce de benze bir olayın yaşandığını anlatan Altunsöğüt, "6 sene önce yine böyle bir şey oldu. Bu şahıs zaten şartlı tahliyeliydi. Denetimli imzası vardı. Akşam 9-sabah 7 ev hapsi vardı. 3 gün Silivri’de yattı açık cezaevinde. Ondan sonrası şartlı tahliye. Emniyet Müdürlüğünde mecburi hizmeti ve ev hapsi vardı. Bu adam bu cezası olduğu halde nasıl gecenin 1’inde kapıma gelip bunları yapıyor. Bundan sonraki süreçte tabii ki duramayacağım. Bu sefer eskisi gibi davranmayacağım. Çalmam gereken tüm kapıları çalacağım. Bu sefer bu işin peşini bırakmayacağım. Bir Emine Bulut daha olmayacağım" diye konuştu.

"Hastane personeli film izler gibi karşıdan izlediler"
Hastane çalışanlarının olaya müdahale etmediğini, sadece film gibi izlediklerini ileri süren Altunsöğüt, "Biz hastanede saldırıya uğradığımızda hastanenin herhangi bir güvenliği yoktu. Güvenliği olmadığı gibi oradaki personel de müdahale etmedi. Film izler gibi karşıdan izlediler. Daha sonra biz kamera görüntülerini istediğimiz zaman bize gösterilen görüntüler bizim onu etkisiz hale getirdiğimiz, bıçağı elinden aldığımız, yerden kalktığımız esnanın görüntüleri var. Onun içeri girişi, onun bize saldırışı hiçbiri yok, hastane tarafından silinmiş" dedi.
Eski eşine bıçakla saldıran Soner G.’nin ise tutuklandığı öğrenildi.

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

Eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın dehşet anlarını anlattı

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Özbek kadını öldüren zanlı: Hapisten çıkınca eve almadı, vurdumÖzbek kadını öldüren zanlı: Hapisten çıkınca eve almadı, vurdum
Organlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakimOrganlarıyla 5 kişiye umut olan öğrencinin sınıfında hüzün hakim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.