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  4. Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadın Kocaeli’de yakalandı

Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadın Kocaeli’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan kadın, Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.Olay, 4 Ocak akşamı Konya’nın Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202.

Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadın Kocaeli’de yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldürüp, sosyal medya hesabından eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" diye paylaşan kadın, Kocaeli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olay, 4 Ocak akşamı Konya’nın Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak’taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk annesi Özlem G., kocası T.K’den boşandıktan sonra Seydişehir’den ayrılarak İstanbul’da yaşamaya başladı. Özlem G, tekrar Seydişehir’e gelerek boşandığı kocası T.K’nin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün evine gitti. Özlem G, çaldığı kapının açılmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Süngülü’ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. ise suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Aynur Süngülü’nün cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Cinayetin ardından polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, cinayet zanlısı Özlem G.’nin Aynur Süngülü’yü öldürdükten sonra eski kocasının ayakkabısına basarak çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Sana da sıra gelecek" mesajıyla paylaştığı belirlendi. Cinayete kurban giden Aynur Süngülü son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet zanlısının Kocaeli’de olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Özlem G. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının Konya Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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