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Eski eşinin çocuklarını göstermediğini öne sürerek çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

AYDIN'nın Didim ilçesinde, boşandığı eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermediğini ileri süren 40 yaşındaki T.E.

Burhan CEYHAN DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'nın Didim ilçesinde, boşandığı eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermediğini ileri süren 40 yaşındaki T.E. (Timur Elit), beş katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatıdan sarkan T.E., dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, çatıdan indirildi. Didim'deki bir alüminyum atölyesirnde çalışan T.E., bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle, 820 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, aşağı sarkmaya başladı. Çatıdaki T.E.'yi farkeden çevredekiler, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri T.E.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak, Boşandığım eşim çocuklarımı bana göstermiyor. Kendisine 800 lira nafaka ödüyorum. Çocuklarımı bana göstermesi için bankadan kredi çekip, kendisine verdim. Bunun için bankaya her ay 1200 lira kredi taksidi ödüyorum. Ancak buna rağmen çocuklarımı göremiyorum diye bağırıp, ağlayan T.E., kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Zaman zaman çatının uç kısmına giderek aşağı sarkan T.E., yürekleri ağza getirdi. Aşağıdaki meraklı kalabalıktaki bazı kişiler cep telefonları ile o anları görüntülemeye çalıştı. Polis, bir saat boyunca ikna etmeye çalıştığı T.E.'yi bir anlık dalgınlığıdan faydalanıp, çatının uç kısmından uzaklaştırarak yakaladı. Çatıdan indirilen T.E., ambulansla, sağlık kontrollerinin yapılması için Didim Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eşiyle boşanmalarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı da ileri sürülen T.E.'nin 2 gündür tedavisi için izinli olduğu, bu nedenle işe gitmediği öğrenildi.

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