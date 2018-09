Eski eşinin düğününe haciz uygulatan kadın: 'Oh olsun' demedim

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturan Semra Ç., boşandığı eşinden olan çocuğuna nafaka ödemediği için 50 bin TL'lik haciz işlemi başlatılan Mert T.'nin üçüncü kez evlendiği düğününe haciz uygulattı. Düğünde takılan takıların çalındığı iddia edilirken, damat ve geline takılan 103 lira 95 kuruş haczedildi. Semra Ç., "Oh olsun demedim. Düğün kasetlerini çocuklarına izletemeyecekler. Avukatların ortalarda dolaştığı bir düğün oldu" dedi.

Antalya'da araç kiralama şirketi sahibi Mert T., 4 yıl evli kaldığı ve bugün 15 yaşında bir kızı bulunan eşinden ayrıldıktan sonra Semra Ç. ile evlendi. Semra Ç. ile de 7 yıl evli kalan Mert T., bir çocuk sahibi daha oldu. Mert T. ayrıldığı ikinci eşinden olan ve bugün 6 yaşına gelen çocuğuna her ay ödediği 1500 TL nafakayı, iddiaya göre yaklaşık 3 yıl önce kesti. Ödenmeyen nafaka miktarı, faizsiz 50 bin TL'ye ulaştı.

Semra Ç., eski eşinin dün yeniden dünya evine gireceğini öğrenince avukatıyla icra dairesine giderek haciz işlemi başlattı. Antalya 16'ncı İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı, para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi. Mert T., haczin durdurulmasını talep etti, ancak bu talep kabul edilmedi.

103,95 TL'Sİ HACZEDİLDİ

Dün saat 18.30'da Döşemealtı ilçesindeki bir çiftlikte gerçekleştirilecek düğün için saatler öncesinde polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damadın beklendiği sırada çiftliğe haciz memurları geldi. Düğün töreninin yapılacağı çiftliğin giriş kapısına kadar beyaz lüks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alkışlar eşliğinde indi. Davetlilerle birlikte bir süre girişte oynayan gelin-damat, daha sonra nikahın kıyılacağı alana geçti.

HACZİ ÖNLEMEK İÇİN BEZ KESE ÖNLEMİ

Nikahın kıyılması ve ilk dansın ardından gelin ve damat, davetlileri masalarında ziyaret etti. Takı töreni yapmayan çift, davetliler tarafından hediye edilecek takı ve paraların haczedilmesini önlemek için ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzattı. Ziyaretin ardından iddiaya göre kese damadın yakınları tarafından alınarak saklandı.

BEZ KESE ÇALINDI İDDİASI

İcra memurlarının mahkeme kararını işleme almak zorunda olduğunu söylemesi üzerine iddiaya göre damat Mert T., cebindeki madeni paraları çıkararak tüm parasının bu olduğunu söyledi. Semra Ç'nin avukatı Erdal Yiğit'in itirazı üzerine icra memurları, bu defa davetlilere tutulan ve içerisinde altınların konulduğu bez keseyi istedi. Bez kesenin çalındığını söyleyen damadın yakınları daha sonra keseyi bulduklarını söyleyip içerisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlarına teslim etti. Bunun üzerine haciz memurları damada takılan 53 TL 95 kuruş, damadın parmağındaki maddi değeri bulunmayan yüzüğe ve kesedeki 50 TL olmak üzere toplamda 103 TL 95 kuruşa haciz uyguladı.

'OH OLSUN' DEMEDİM, ÇOCUKLARINA DÜĞÜN KASETLERİNİ İZLETEMEYECEK

Eski eşinin düğün törenine icra memurlarını gönderip haciz işlemi uygulatan Semra Ç., icrayla ilgili eski eşi Mert T'nin icra müdürlüğüne gidip düğüne haciz memurlarının gelmemesi için yalvardığını iddia etti. Semra Ç., Mert T.'nin icranın iptali için açtığı davaya bakan hakimin dosyada nafaka dilekçelerini görünce iptal isteğini geri çevirdiğini kaydetti. Düğününe haciz işlemi yaptığı için, "Oh olsun" demediğini anlatan Semra Ç, "Ben de insanım. Düğün kasetlerini çocuklarına izletemeyecekler. Avukatların ortalarda dolaştığı bir düğün oldu" dedi.

'ALTINLARIN ÇALINDIĞI İDDİASI'

Semra Ç., eski eşi Mert Ç'nin kendisiyle iletişime geçip konuyu çözmek adına adım atmadığını da belirterek, düğünde takılan takıların çalındığı yöndeki iddiaları da değerlendirdi. Takıların çalınacağı iddiasını zaten beklediklerini belirten Semra Ç, “İşi zaten planlayarak düğüne geldiler. Bunu bekliyordum. Çalmak bir huydur. Çocuğunuzun nafakasını ve eski eşinizin mal varlığını çalabiliyorsanız, düğünde takılan altınları da çalabilirsiniz" dedi.

Semra Ç, evli oldukları dönemde kendisine ait olan otomotiv şirketini kapatıp tüm sermayesi olan yaklaşık 700 bin TL'yi Mert T.'ye verdiğini, bu parayı geri alamadığını da iddia etti.

FOTOĞRAFLI