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Eski eşinin erkek arkadaşını öldüren polis memuru cinayet anını anlattı

25.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Ankara’da eski eşinin erkek arkadaşını sokak ortasında vurarak öldüren polis memuru hakim karşısına çıktı.

Ankara’da eski eşinin erkek arkadaşını sokak ortasında vurarak öldüren polis memuru hakim karşısına çıktı. Olay anını anlatan sanık, "Bana sinkaflı sözler sarf ederek, ’Elinden karını aldım, evliyken birlikte oldum. Az daha büyüsün kızını da alacağım’ deyince kan beynime sıçradı. Silahımı belimden çektiğimi hatırlıyorum, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.
12 Aralık 2019’da Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi eski eşi Ebru Ö.’nün erkek arkadaşı Ayhan Görgülü’yü Ayvalı Caddesi üzerinde silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası polise teslim olan Erdönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Erdönmez hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesinde tutuklu sanık Erdönmez’in savunması alındı. 2018’de eşiyle anlaşmalı olarak boşandığını belirten Erdönmez, 2 çocuğunun velayetinin annesine verildiğini söyledi. Boşandıktan sonra eşinin çocuğunun sınıf arkadaşının babası Ayhan Görgülü ile ilişki yaşadığını öğrendiğini ifade eden Erdönmez, “Çocuklarımı görmeye gittiğim bir gün evin önünde Ayhan Görgülü ile karşılaştım. Ayhan’a ’Bari çocuklarımı görmeye geldiğim gün gelme. Çocuklar da, ben de rahatsız oluyoruz’ dedim. Bana ’Asıl sen gelme. Hakkında uzaklaştırma kararı var. Ben istediğim şekilde gelirim’ karşılığını verdi. Ayrıca beni tehdit etti. Bu olaydan sonra Ebru beni tekrar şikayet etti. Bu şikayet sonucu silahıma el konulma kararı verildi" ifadelerini kullandı.
Erdönmez, eşinin Görgülü’nün oturduğu evin yakınında ev tuttuğunu ve Görgülü’nün çocuğuna da baktığını öğrendiğini kaydederek, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı yerde ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Ben de Görgülü’nün annesinin yanına gidip ’Oğlun yuvamızı yıktı, çocuklarımı görmemi engelledi. Oğlunla konuş ve çocuklarımdan uzak durmasını söyle’ dedim. Bu olaydan sonra bana telefon açarak buluşmak istediğini söyledi. Buluştuğumuzda çocuklarımdan uzak durmasını, beni ve çocuklarımı mağdur etmemesini söyledim" diye konuştu.

"’Kızını da alacağım’ deyince kan beynime sıçradı"
Olay günü saat 06.30 sıralarında sabah sporuna çıktığını, cinayeti tasarlamadığını öne süren Erdönmez, olay anını şu şekilde anlattı:
"Cinayeti eski eşimle birlikte olduğu için tasarlamadım. Sabah sporunda Görgülü ile karşılaştım. Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim. Ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de ’Hayırdır beni mi takip ediyorsun?’ diye sordum. Bana sinkaflı sözler sarf ederek, ’Senin neyini takip edeyim? Elinden karını aldım, evliyken birlikte oldum. Az daha büyüsün kızını da alacağım’ deyince kan beynime sıçradı. Silahımı belimden çektiğimi hatırlıyorum. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım."
Erdönmez’in eski eşi Ebru Ö. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Ebru Ö., "Ayhan Görgülü ile çocuklarımızın aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştık. Aramızda duygusal bir yakınlaşma oldu ve sık sık telefonda konuşuyorduk. Ayhan Görgülü ile evliyken birlikte olmadık, boşandıktan sonra birlikte olduk. Kamil’in kendisini araması ve evliyken birlikte olup olmadığımızı sormasından rahatsız oldu. Bana kendini tehdit etiğini söyleyerek Kamil’den şikayetçi olmamı istedi. Ancak ben tehdit ettiğine hiç tanık olmadım. 4-5 kez Ayhan’ın baskısı ile şikayetçi olarak koruma kararı aldırdım. Cinayetle ilgiliyse bir şey görmedim" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından ara kararını açıkladı. Tutuklu sanık Erdönmez’in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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