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Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 20:41 | Son Güncelleme

Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Adana'da eski eşinin evine giderek pompalı tüfekle kapıya ateş açtığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Murat U, bir süre önce boşandığı eski eşi E.G.'nin merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı açmasını istedi.

E.G, Murat U'nun elinde pompalı tüfek olduğunu görerek kapıyı açmadı. Bu duruma öfkelenen Murat U'nun, kapıya bir el ateş ettiği öne sürüldü.

Korkarak balkona kaçan kadın, bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerini görünce elindeki pompalı tüfeği başına dayadı.

Polisin dalgınlığından faydalanarak elinden pompalı tüfeği alması üzerine şüpheli bu kez de belinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Murat U'yu ikna ederek gözaltına aldı.

Şüphelinin polis aracına bindirildiği sırada çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

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