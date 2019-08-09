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Eski eşinin evine camı kırarak girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de hakkında koruma kararı bulunan S.E.'nin(34), kendisine zarar vermek için kapısına geldiğini ihbar ettiği eski eşi M.B.(34), masat ile kırdığı apartman kapısının camından içeri girdiği sırada yakalandı.

Eski eşinin evine camı kırarak girdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de hakkında koruma kararı bulunan S.E.'nin(34), kendisine zarar vermek için kapısına geldiğini ihbar ettiği eski eşi M.B.(34), masat ile kırdığı apartman kapısının camından içeri girdiği sırada yakalandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi’nde yaşayan S.E., polisi arayarak, 2 yıl önce boşandığı eski eşi M.B.’nin kapısına dayandığını ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek, yardım istedi. Polis ekipleri hakkında koruma kararı olan S.E.’nin adresine gitti. Polis, eski koca M.B.’yi elindeki masat (bıçak bilemek için kullanılan alet) ile apartman kapısının camını kırıp, içeri girdiği sırada yakaladı. Eski eşinin dairesine ulaşamadan etkisiz hale getirilen M.B., gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eski eşinin evine camı kırarak girdiEski eşinin evine camı kırarak girdi

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