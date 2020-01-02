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  4. Eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

Eski eşinin evini yaktığı iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, önce telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, önce telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Ruşen Ç.(49) adlı kişi, dün saat 16.00 sıralarında, telefonla arayarak tehdit ettiği eski eşinin Yeşilce Mahallesi'ndeki evine elinde yarım bidon benzinle gitti. Alkollü olduğu öne sürülen Ruşen Ç.'nin, elinde taşıdığı bidondaki benzini, kapı ve pencereye döküp ateşe verdikten sonra oradan ayrıldığı iddia edildi. Yangının içeriye ulaşmadan kendiliğinden söndüğü öğrenildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Ruşen Ç.'nin eski eşini sürekli rahatsız ettiği, ancak kadının şikayetçi olmadığını ve telefonla tehdit ettikten sonra evi yakmaya çalıştığını belirledi. Ruşen Ç. olayı gerçekleştirdikten sonra Sarıyer, Ayazağa'daki evine girerken yakalayarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden Ruşen Ç., mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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