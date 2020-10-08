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Eski eşinin evinin önünde tüfekle ateş açtı! 2'si çocuk 3 kişiyi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 20:31 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde eski eşinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan zanlı, 2'si çocuk 3 kişiyi yaraladı.

Eski eşinin evinin önünde tüfekle ateş açtı! 2'si çocuk 3 kişiyi yaralandı

Alınan bilgiye göre, H.G. (36), telefonda tartıştığı eski eşinin Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi'nde bulunan evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar, K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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