Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da alkollü olduğu öne sürülen Mesut S. (35), kapıda asılı olan eski eşinin fotoğrafını ateşe verince, evi yaktı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi 2620 Sokak'ta iki katlı bir evin alt katında yaşayan Mesut S., iddiaya göre bir süre alkol aldı. Saat 03.30 sıralarında Mesut S., kapıda, asılı olan eski eşinin çerçeveli fotoğrafını ateşe verdi. Bu sırada kapı tutuştu. Alevleri söndürmekte başarılı olamayan Mesut S., üst katta yaşayan annesi ve kardeşini de alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, alt katı saran yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü.

Karşı komşunun evinin önünde oturan Mesut S.'nin annesi ve komşuları, itfaiye erlerinin söndürme çalışmasını korku dolu gözlerle izledi. Yangında evin alt katı oturulamaz hale geldi.

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