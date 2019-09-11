Eski eşinin öldürdüğü kadının yeğeni: Boşanmayı sindiremedi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde eski eşi Nuh Gürel (53) tarafından pompalı tüfekle öldürülen halası Lütfiye Yüksel'in (45) cenazesini Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yeğeni Ahmet Satılmış (32), "Halamı sürekli rahatsız ediyordu. Halamın ondan hiçbir zaman maddi bir talebi olmadı ve nafaka dahi istemedi. Boşanmayı sindiremediği için öldürdü" dedi.

Olay, dün Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. Biri evli 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel ile Nuh Gürel, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Nuh Gürel, pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip, bağırıp çağırıyor, para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Ben de 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' deyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.