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Eski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 23:44 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Eski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar etti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgiil soruşturma başlatıldı.
Kent merkezi Yuva Mahallesi'nde oturan yabancı uyruklu bir kadın, polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyrukylu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilglii geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Eski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar ettiEski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar ettiEski eşinin, öldürdüğü kişiyi bahçesine gömdüğünü ihbar etti

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