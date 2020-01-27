Eski eşinin ölümüne neden olan sürücüye verilen cezayı duyunca kriz geçirdi

ESKİ EŞİ FENALIŞTI

Karar sonrası gözyaşlarına boğulan Erol Canlı'nın boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eski eşi Aysel Gelebek, duruşma salonundan koşar adımlarla çıktı ve adliye bahçesinde fenalık geçirdi. Kendini yerden yere atan Gelebek'i avukatı ile polis ekipleri, güçlükle sakinleştirdi.

Gelebek, 3 çoğunun boynunun bükük kaldığını söyleyerek, "33 yaşındaki bir kişiyi hayattan kopartan bir adam 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bugüne kadar duruşmalarda bir kez bile pişmanlık kelimesi kurmadı. İlk başlarda verdiği ifadenin hiçbir zaman arkasında durmadı. Erol Canlı'nın vücudunda 40'a yakın kırık var. 'Çarptığımı görmedim' diyor. Çocuklarım benden güzel haber bekliyordu. Her ne olursa olsun onların yanında olmaya çalışıyorum. Yedi duruşmadır elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Bu dosya benim sonum olsa da peşini bırakmayacağım. Canımla başımla savaşacağım. 29 yaşıma girdim. Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının gücünün neler başarılacağını herkese göstereceğim" dedi.

Canlı'nın avukatı Hümeyra Nur Yavuz ise, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına, 7 gün içinde İzmir Bölge İstinaf Mahkemesi'nde, itiraz edeceklerini söyledi.

