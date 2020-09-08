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Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşmıştı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:04 | Son Güncelleme

Mersin'de eski eşi Nida Nur Yıldız'ın (30) cep telefonu kamerasıyla çektiği özel görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Burak E.'nin (43) yargılanmasına başlandı.

Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşmıştı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Ticaret ile uğraşan Burak E. ile Nida Nur Yıldız, 8 Eylül 2018 tarihinde evlendi. Başlayan anlaşmazlık üzerine Nida Nur Yıldız, boşanma davası açtı. Çift, 10 Ocak 2019 günü boşandı.

İddiaya göre Burak E., Yıldız'ın özel görüntülerini, boşanma aşamasında, cep telefonundaki mesajlaşma uygulamasından arkadaşlarının olduğu gruba gönderdi.

Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞI DÖKEREK ANLATTI

Davanın ilk duruşması bugün 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Burak E.'nin katılmadığı duruşmada ifadesi alınan Nur Nida Yıldız, gözyaşlarını tutamadı.

Eski eşi ile sorunsuz bir şekilde boşandıktan 5 ay sonra durumdan haberdar olduğunu ifade eden Yıldız, "Eski eşim özel görüntülerimi yollamış arkadaşlarına. Eski ortağı ile kafede buluştuk. Bana görüntüleri izletti. İkimizin görüntüleriydi. Birkaç ay sonra yanlarında çalışan bir kişi daha mesaj attı. Elinde bana ait görüntüler varmış. Başka kadınlara ait görüntüler de varmış. Bunun üzerine şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Yıldız'ın avukatları da sanığın eski eşine ait özel görüntüleri kopyalayıp dağıttığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

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'DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Adliye çıkışı açıklama yapan Yıldız, "Bu davanın peşini bırakmayacağım. Bir cinsel hedef haline getirildim. Duruşmaya girene kadar dahi rahatsız edici yorumlar, mesajlar geldi. Bunlar beni utandıracak, yıldıracak şeyler değiller. Hakkımı almadan bu davadan vazgeçmeyeceğim. Korkmuyorum. Bu sadece benim davam değil tüm topluma yapılmış bir hareket" diye konuştu.

Çok sayıda kadın derneği üyeleri de adliye önüne gelerek Nida Nur Yıldız'a destek oldu.

(DHA)

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