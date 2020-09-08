Eski eşinin özel görüntülerini arkadaş grubunda paylaşmıştı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Eski eşi ile sorunsuz bir şekilde boşandıktan 5 ay sonra durumdan haberdar olduğunu ifade eden Yıldız, "Eski eşim özel görüntülerimi yollamış arkadaşlarına. Eski ortağı ile kafede buluştuk. Bana görüntüleri izletti. İkimizin görüntüleriydi. Birkaç ay sonra yanlarında çalışan bir kişi daha mesaj attı. Elinde bana ait görüntüler varmış. Başka kadınlara ait görüntüler de varmış. Bunun üzerine şikayetçi oldum. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Durumdan, kendisine gelen mesajlar ile haberdar olan Yıldız, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma sonunda Burak E. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açıldı.

Yıldız'ın avukatları da sanığın eski eşine ait özel görüntüleri kopyalayıp dağıttığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

'DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Adliye çıkışı açıklama yapan Yıldız, "Bu davanın peşini bırakmayacağım. Bir cinsel hedef haline getirildim. Duruşmaya girene kadar dahi rahatsız edici yorumlar, mesajlar geldi. Bunlar beni utandıracak, yıldıracak şeyler değiller. Hakkımı almadan bu davadan vazgeçmeyeceğim. Korkmuyorum. Bu sadece benim davam değil tüm topluma yapılmış bir hareket" diye konuştu.

Çok sayıda kadın derneği üyeleri de adliye önüne gelerek Nida Nur Yıldız'a destek oldu.

(DHA)

