Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor

Oğulcan BOZ/ ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 6 ay önce boşandığı, uzaklaştırma kararı bulunan Yalçın Özalpay'ın (52), satırlı saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan (45) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ayşe Tuba Arslan'ın durumunun çok kritik olduğunu söyleyen baba Serdar Arslan, "Beyinde kanama olmuş, kanın durmasını bekliyorlar. Yüzde yüz ölüm durumu var. Çünkü satırla kafasına iki sefer vurmuş. Sürekli şikayet ettik. Söylediklerini inkar ediyor. Şahidimiz olmadığı için takipsizlik kararı geliyor" dedi.

Eskişehir'de, 24 yıllık evli ve 2 çocuk sahibi Yalçın Özalpay ile Ayşe Tuba Arslan, yaklaşık 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ayşe Tuba Arslan, eşinden şiddet gördüğü için Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Anaokulunda aşçı yardımcısı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan, dün akşam işten çıktıktan sonra minibüse binip Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'na geldi. Burada minibüsten inen Ayşe Tuba Arslan'ı takip eden Yalçın Özalpay elindeki satırla eski eşine saldırdı. Arslan aldığı darbelerle yüzünden ve kafatasından ağır yaralandı. Olayı gören mahalleli Özalpay'a saldırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallelinin başından yaraladığı Özalpay, yaklaşık 100 metre kaçtıktan sonra bir otomobilin önüne oturdu. Saldırgan bu sırada gelen polis ekiplerince elindeki satırla yakalanarak gözaltına alındı.