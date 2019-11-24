Eski eşinin satırlı saldırısında yaralanan kadın, 44 gün sonra öldü (2)

'BU NASIL KİN?'

Katil zanlısı Yalçın Özalpay, kızının yanı sıra kendisini ve ailesini de tehdit ettiğini anlatan Serdar Arslan, şunları söyledi:

"Bana öldüreceğiz diye tehditler edip hakaretler ediyor, ben şikayetçi oluyorum. Yapmadığını söyleyince savcı takipsizlik kararı veriyor. Ben bir söz söyledim, savcılık benim için yakalama kararı çıkardı. Hakim karşısına çıkana kadar polis başımdan ayrılmadı. Ama kızım satırla doğranana kadar hiçbir şey yapmadılar. Kızımın katili bu adalet, bu yargı. Benim canım yandı, canımızın canını yakanların Allah belasını versin. Genç yaşta kızım gitti, benim. Bu kadar kin olur mu? Bir insana bu kadar kıyılır mı? Düşene vurulur mu? Savaşta bile olsan, düşmanın bile olsa düşene vurulur mu? Bir ayda bir sürü kadın ölüyor, bunlar ana ya. Analar olmazsa biz olayız. Buna kim dur diyecek. Bugün benim kızım, yarın öbürünün kızı. Bu millete ne oldu, kimin canı yanacak, buna kim dur diyecek."

'SABAHA KARŞI KALBİ DURDU'

Hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan’ın dayısı Geylan Geçkin de ikinci ameliyatın ardından durumunun kötüleştiğini ve sabaha karşı kalbinin durduğunu söyledi. Katil zanlısı Yalçın Özalpay’ın satırla saldırına da tepki gösteren Geçkin, "Başta sağlık durumu iyiydi. Sağlık durumunda herhangi bir şey yoktu. Ama bu kadar tehdide, bu kadar hakaret karşı maalesef güvenlikte biraz eksik kalındı. Şahsın en azından bu uzaklaştırma tedbiri alınması gerekiyordu. Affedersiniz hayvana bile bu satır kalkmaz. Böyle bir cinayet yok, böyle bir cinayet görülmemiştir. Böyle bir vahşilik görülmemiştir. Birinci ameliyatta durumu iyiydi. Ama ödem oluştuğu için ikinci ameliyata alındı. Biz şahsen doktoruyla konuştuk Perşembe günü. Ama yapılabilecek her şeyi yaptı doktorlar. Sabaha karşı ölüm haberini aldık" diye konuştu.