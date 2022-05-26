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  4. Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü! O polisin cezası belli oldu

Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü! O polisin cezası belli oldu

26.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2019 yılında, eski eşinin sevgilisi Ayhan Görgülü'yü sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren polis memuru Kamil Erdönmez'in cezası belli oldu. Mahkeme Erdönmez'e, "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında öldürmüştü! O polisin cezası belli oldu

Polis memuru Kamil Erdönmez, 2 çocuğunun annesi, eski eşi Ebru Ö.'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü 19 Aralık 2019'da, Keçiören'in Ayvalı Caddesi'nde tabancayla 9 el ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan Erdönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erdönmez'in Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Erdönmez, Ayhan Görgülü'nün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi. Savcı, görüşünü tekrarlayarak sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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İNDİRİM İSTEDİLER

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı da cinayetin tasarlama sonucu işlenmediğini ileri sürerek, mahkemenin vereceği kararda tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Müşteki avukatı ise savcının mütalaası doğrultusunda karar verilmesini, cezada indirim uygulanmamasını istedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kamil Erdönmez'i 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada indirim hükümleri uygulanmadı. (DHA)

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cinayet Ankara
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