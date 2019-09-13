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Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, eski eşinin sevgilisi Ercan D.'yi (34), önce dövüp sonrasında bıçakla ağır yaralayan Hamdullah T.'nin yargılanmasına devam edildi. Hamdullah T.

Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli hakim karşısında

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, eski eşinin sevgilisi Ercan D.'yi (34), önce dövüp sonrasında bıçakla ağır yaralayan Hamdullah T.'nin yargılanmasına devam edildi. Hamdullah T. mahkemedeki ifadesinde, Ercan D. eski eşini tehdit ettiği için aralarında kavga çıktığını öne sürerek "Bana bıçak çekti. Ben de bıçak çektim. Kavga sırasında yaralandı" dedi.
Olay, 14 Mayıs 2018 tarihinde, Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Hamdullah T., eski eşi N.T.'nin evinden sevgilisi Ercan D.'nin çıktığını görünce, kardeşi Maşallah T. ile yanına gitti. Bunun üzerine Ercan D. ve Hamdullah T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hamdullah T. ve Maşallah T., Ercan D.'yi duvara yaslayarak yumruklayıp, tekmeledi. Daha sonra Hamdullah T. yanındaki bıçakla Ercan D.'yi yaraladı. Göğsünden ve omzundan yaralanan Ercan D. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ercan D., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hamdullah T. ile Maşallah T. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hamdullah T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen davada sanık Hamdullah T. 'nin yargılanmasına devam edildi. Hamdullah T. ifadesinde, "Ercan eski eşimi tehdit ediyordu. Ben de bunu öğrendim. Olay günü sokakta denk geldik. Bana bıçak çekti. Ben de bıçak çektim. Kavga sırasında yaralandı" dedi.
Mağdur Ercan D. ise ifadesinde, Hamdullah T.'nin iddialarını yalanlayıp, sokakta denk gelince kavga ettiklerini söyledi. İfadelerin ardından dava, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen belgelerin tamamlanması ve eksik evrakın giderilmesi gerekçesiyle ertelendi.

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Eski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli hakim karşısındaEski eşinin sevgilisini yaralayan şüpheli hakim karşısında

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