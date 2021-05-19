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Eski eşinin sokak ortasında darbettiği kadın: Başkasının başına gelmesin

19.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'da, boşandığı gün eski eşi Soner Ç. ve iki yeğeni tarafından sokak ortasında darbedilen Meryem Y., "Eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, saldırıya uğradık. Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum" dedi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir ayrı yaşayan Meryem Y. ile Soner Ç., dün mahkeme kararı ile anlaşmalı olarak boşandı. Meryem Y. ile Soner Ç. arasında, adliye çıkışında sokak ortasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Soner Ç.'nin iki yeğeninin de dahil olmasıyla tartışma büyüyerek, kavgaya döndü. Soner Ç., eski eşi ile onu korumaya çalışan iki kızını sokak ortasında darbetti. Soner Ç.'nin, Meryem Y.'yi saçından tutup yerde sürüklemesi ve darbetmesi cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüde, Soner Ç.'nin yere düşen eski eşi ile iki kızına tekme tokat saldırdığı görüldü. İhbar üzerine gelen polis, Soner Ç. ile yeğenleri O.Ç. ve T.G.'yi gözaltına aldı. Yaralanan anne ve kızları ise hastaneye kaldırılıp, tedavilerinden sonra taburcu edildi.

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"BAŞKA KADINLARIN BAŞINA GELMESİN"

Eski eşi tarafından iki kızı ile birlikte sokak ortasında darbedilen Meryem Y., avukatı Buket Uysal ile birlikte DHA'ya konuştu. 3 çocuk annesi Meryem Y., "Gerçekleşen olaydan dolayı öncelikle yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Aynı günün sabahında Soner Ç ile anlaşmalı olarak boşandık. Daha sonrasında mahkeme kararına istinaden özel eşyaların paylaşımı yapılacaktı. Bu sırada eski eşim ve yakınları tarafından kızımın evi önünde, kızlarım ve ben saldırıya uğradık. Videolarda da olay görülmektedir. Süreç Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülmektedir. Bu vahim olayın başka kadınların başına gelmemesini temenni ediyorum. Gereğinin ilgili makamlarca yapılacağı konusunda şüphemiz yoktur. Yanımda olan herkese tekrardan teşekkür ederim" dedi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Meryem Y.'nin avukatı Buket Uysal ise, Soner Ç. ile 2 yeğeninin gözaltında olduğunu söyleyerek, "Yaşanılan olayla ilgili bir kadın olarak gerçekten çok üzgünüm. Ama Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma gerçekten çok büyük bir titizlikle ve hassasiyetle başladı ve yürütülüyor. Bizim gereğinin yapılacağı konusunda hiç şüphemiz yok. Biz de mağdur avukatları olarak sonuna kadar bu sürecin takipçisiyiz. Başka hiçbir kadının bu mağduriyetleri yaşamaması için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar olayın takipçisi olacağız. Ama savcılığımız da çok büyük bir titizlik ve hassasiyetle soruşturma aşamasını yürütmektedir" diye konuştu.

Öte yandan gözaltında olan Soner Ç. ile iki yeğeninin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Çankırı
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