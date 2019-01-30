Eski eşinin tüfekle yaraladığı kadın için hastaneden rapor istendi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta karşılaştığı eski eşi Elif Mutlu'yu (25) tüfekle vurarak yaralayan Halil D.'nin (30) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Elif Mutlu'nun sağlık durumunun ve vücudunda duyu kaybının olup olmadığının belirlenmesi için rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yiğitler Mahallesi'nde 25 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen olayda Elif Mutlu, bir yıl önce şiddet gördüğü için boşandığı Halil D. ile sokakta karşılaştı. Konuşmaya başlayan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil D., eski eşini tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Elif Mutlu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Halil D. ise jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen eski koca tutuklanırken, hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Elif Mutlu ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Halil D., Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada suçsuz olduğunu öne süren Halil D., "Bu olay, karşı tarafın tahrikleri yüzünden meydana gelmiştir. Karşı taraf suçludur. Ben 14 aydır tutukluyum, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma savcısı dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, mağdur Elif Mutlu'nun sağlık durumunun ve vücudunda duyu kaybının olup olmadığının belirlenmesi için hastaneden rapor istenmesine, olayın yaşandığı bölgede bulunan fabrika çalışanlarının tanık olarak çağrılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



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