HABER

Eski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı Salih Kapıdere'nin (67) tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan (54), hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Eski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı Salih Kapıdere'nin (67) tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan (54), hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi'nin reddettiği kararı Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Benzer bir dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da emsal gösteren Soydan, hukuk mücadelesini sürdürmek için davayı Danıştay'a taşıdı.
Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi'nde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, hakkında koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürürken boşandığı Salih Kapıdere'nin saldırısına uğradı. Salih Kapıdere'nın tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet ettiği Jale Soydan, ağır yaralandı. Emekli işçi Salih Kapıdere, eski eşinin öldüğünü zannedip, bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendi başına sıkmaya çalıştı ancak yapamayınca gözaltına alınıp tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Salih Kapıdere, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektuplarda eski eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, Kapıdere'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere bu davada da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ÖNCE YAŞAM ŞİMDİ DE HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR
Eski eşinin tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. İlk mucizeyi hayata tutunarak gerçekleştiren Jale Soydan, uzun tedavi sürecinde yaşama azmiyle de ayağa da kalkıp, baston yardımıyla yürümeye başladı. Avukat Jale Soydan, İzmir'in Dikili ilçesinde, şiddet gördüğü eşi tarafından sokak ortasında öldürülen Selma Civek'in yakınlarının başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, vatandaşının yaşam hakkını koruyamadığı için Türkiye'yi, tazminat ödemeye mahkum ettiği kararı emsal gösterip, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı hem de kendisini korumakla yükümlü polisin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı'nı kusursuz bulup, Jale Soydan'ın tazminat talebini reddetti. Mahkeme red gerekçesinde, Jale Soydan'ın, eski kocası kendisini silahla tehdit ettiği sırada, 13 dakika boyunca polisi aramadığını, bu nedenle koruma kararı kurallarına aykırı davrandığını ifade etti.
DAVA DANIŞTAY'A GİTTİ
İdare Mahkemesi'nin kararını temyiz eden Jale Soydan'ın itirazlarına rağmen Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine hukuk mücadelesinden vazgeçmeyen Jale Soydan, devletin kendisini yaptığı başvurulara rağmen koruyamadığında ısrar edip davayı Danıştay'a taşıdı. Jale Soydan, mücadelesine sonuç alıncaya kadar devam edeceğini gerekirse Selma Civek davasında olduğu gibi AİHM'e kadar gideceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Eski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtıEski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtıEski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtı

PARTNER Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti Özel çekimdeki Diana detayı dikkatleri çekti
Esenyurt'ta kamyon TIR'a çarptı; 1 yaralıEsenyurt'ta kamyon TIR'a çarptı; 1 yaralı
Bursa'da 2 katlı bina yandı; sahibi dumandan etkilendiBursa'da 2 katlı bina yandı; sahibi dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Meteroroloji'den peş peşe kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı (15 Kasım hava durumu)

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Hazreti İsa'nın 1500 yıllık resmi bulundu!

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Atiker Konyaspor Aykut Kocaman ile görüşecek

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Memurlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

İlginizi Çekebilir

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Polis, hem anneyle hem kızıyla ilişkiye girdi! Sonrası tam anlamıyla vahşet

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

Efsanelere konu olan ejderha taşı Elazığ'da bulundu!

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Denizli'de korkunç cinayet! Annesini tüfekle başından vurarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Fatih'te taksiciden Iraklı turiste taksimetre dayağı iddiası!

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Kamyon şoförüne dehşeti yaşattı! 'Kız kardeşimi sokakta...'

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Dur ihtarına uymadı, onca polisi peşine taktı! Meğer bagajda...

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Antalya'da korkutan orman yangını! Mahalleler tehdit altında

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

Kaçırılan Berfin’in babası: Kızıma karşılık iki kız teklif ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.