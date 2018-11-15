Eski eşinin vurduğu avukat, 'Devlet beni koruyamadı' diyerek dava açtı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşandığı Salih Kapıdere'nin (67) tabancayla vurarak ağır yaraladığı avukat Jale Soydan (54), hakkında koruma kararı bulunmasına rağmen devletin kendisini koruyamadığı gerekçesiyle 200 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açtı. İdare Mahkemesi'nin reddettiği kararı Bölge İdare Mahkemesi de onadı. Benzer bir dava için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararı da emsal gösteren Soydan, hukuk mücadelesini sürdürmek için davayı Danıştay'a taşıdı.

Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi'nde 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, hakkında koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürürken boşandığı Salih Kapıdere'nin saldırısına uğradı. Salih Kapıdere'nın tabancasından çıkan 13 kurşundan 8'inin vücuduna isabet ettiği Jale Soydan, ağır yaralandı. Emekli işçi Salih Kapıdere, eski eşinin öldüğünü zannedip, bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendi başına sıkmaya çalıştı ancak yapamayınca gözaltına alınıp tutuklandı. Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu. Salih Kapıdere, bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektuplarda eski eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Soydan, Kapıdere'nin kendisine ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere bu davada da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.