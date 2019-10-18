HABER

Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G.

Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin 

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (44) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle vurulan ve bir bacağının kesilme riski bulunan G.A.'nın (35) anne- babası saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Tarsus'ta önceki gün meydana gelen olayda, O.G. çalışmasını istemediği eski eşi G.A.'nın hosteslik yaptığı servis aracının yolunu kesti. 1 çocuk annesini zorla araçtan indirip, pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan G.A., sağ bacağının kesilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Olaydan sonra kaçan eski koca ise, Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerince yakalandı.
'KIZIM BORCUNU ÖDÜYORDU'
Saldırganın daha önce de kızını defalarca tehdit ettiğini anlatan G.A.'nın annesi Gürcan Aktaş (67), "Kızım ayrılalı bir yıl olmuştu. Torumu istemeye geldiler. Biz de kızımla damadımı barıştırdık. Evlerine gittiler, kumar ve içki devam ediyordu. Kızıma 'kumarı, içkiyi tercih ederim, seni tercih etmem' diyor. Anlaşamayınca kızım tekrar geri geldi. Bu kez yeniden evimize geldi, biz de 'beş-altı ay kafanızı dinleyin' dedik. Kızımı rahatsız etmeyeceğini söyledi. Öncesinde sürekli kızımı dövüyordu, küfür ediyordu. Kızımı vurduğu gün serviste çocuklar olsaydı, onlara da birşey olsaydı, ne olacaktı? Sen kanunen o servisin önünü kesemezsin. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kumar batağına giriyor, borcunu kızım ödüyordu" dedi.
'EN AĞIR CEZAYI VERİLSİN'
Eski damadının birlikte aldıkları TIR'ı satıp parasını kumarda kaybettiğini anlatan baba Murat Aktaş (74) ise "Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Her yıl, her gün illaki bir kadın mı ölsün? En ağır ceza verilsin. Bu adama para verince iyisin, vermezsen kötüsün.Yalvarıyorum kadınlar ölmesin artık yeter. Verilecek cezaya saygımız sonsuzdur" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin Eski eşinin vurduğu kadının anne- babası: En ağır ceza verilsin

Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada... Yiyen bu tadı unutamıyor! Sadece 2 dakikada...
Sahte alkol satışında tutuklamaSahte alkol satışında tutuklama
Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.