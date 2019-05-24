Eski eşinin yeni eşinin aracını kundaklayan şüpheli yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, eski eşinin yeni evlendiği Şahin E.'nin (28) otomobilini ateşe veren Erol B. (29) yakalandı.

Olay, 22 Mayıs'ta Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol B. İle Zeliha E. bir süre önce boşandı. Bu birliktelikten bir çocuğu olan Zeliha E. daha sonra Şahin E. (28) ile evlendi. Olay günü alkol alan Erol B. gece geç saatlerde eski eşinin evinin önüne giderek çocuğunu görmek istedi. Zeliha E.'nin bu isteği kabul etmemesi üzerine şüpheli Erol B., Şahin E.'nin park halindeki otomobilini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler başka bir araca sıçradı. Balkona çıkan Şahin E. araçların yandığını görünce aşağı indi. Yangın, çevredekiler tarafından büyümeden söndürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Erol B.'yi kısa sürede yakaladı. Daha öncede kendine ait evi yakan ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirlenen Erol B., sorgusunda suçunu kabul etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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