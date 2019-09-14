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Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, eski eşiyle birlikte yaşayan adamı bıçaklayarak öldürdü.

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, boşandığı eşinin Çalışkuşu Mahallesi'ndeki evine gelen Talat A., kadının birlikte yaşadığı Tolga T., ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Talat A., yanında getirdiği bıçakla Tolga T.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tolga T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlıyı yakalamak için ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan, zanlının eski eşinden 10 yaşında bir kızının olduğu ve boşandıktan sonra da Talat A.'ya uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

(AA)

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izmir Karabağlar cinayet

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