HABER

Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülsemin Yurttaş (59), hobi olarak biriktirmeye başladığı yöresel kıyafet ve eşyalar ile bez bebeklerden oluşan 2 bine yakın eşya ve oyuncak ile iş yerini müzeye çevirdi.

Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Gülsemin Yurttaş (59), hobi olarak biriktirmeye başladığı yöresel kıyafet ve eşyalar ile bez bebeklerden oluşan 2 bine yakın eşya ve oyuncak ile iş yerini müzeye çevirdi.
Erbeyli Mahallesi'nde eşiyle birlikte incir işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Gülsemin Yurttaş, 3 yıl önce hobi olarak Aydın'da eski dönemlerde kullanılan eşya, giysi ve kıyafetlerden oluşan çeşitli eşyalarla bir koleksiyon yaptı. Bunun dışında dönemin yöresel kıyafetlerini bez bebeklere giydirdi. Dönemin yaşantısını ve kültürel değerlerini kendi hazırladığı çadırlar ve o çadırlarda yaşayan insanların giysileriyle ifade etti. Hem kendi ürettiği hem de başta akrabaları olmak üzere kentin yaşlılarından topladığı eski dönemlerde kullanılan gaz lambası, taş değirmen, dibek gibi eşyalar ile fistan gibi yöresel kıyafetlerin de aralarında yer aldığı eski eşyalardan oluşan 2 bine yakın parçayı bir araya getirdi. İşletmedeki 3 odaya ancak sığan eşyaları görenler geçmişe yolculuk yaptı ve koleksiyonu merakla inceledi.
'DERTLERİMİ UNUTTUM'
İşletmesinde müze oluşturan Gülsemin Yurttaş, "3 yılda yaklaşık 2 bin çeşitten oluşan koleksiyonum oldu. Daha da devam etmek istiyorum. Amacım, Türk gelenek ve göreneklerinin bizden sonraki çocuklarımıza kalmasını sağlamak. Bu el emeklerimin tamamının ilerleyen yıllarda bir müzede sergilenmesini istiyorum. El emeğim ve göz nurum var. Bunların da sonrasında kaybolmasını istemiyorum. Bunları yaparken tüm dert ve kederlerimin hepsini unuttum. Benim için bunların değeri çok büyük" dedi.

FOTOĞRAFLI

Eski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturduEski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturduEski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturduEski eşya ve kıyafetlerden 2 bin parçalık koleksiyon oluşturdu

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
'Gülence'lerle kızları okutuyorlar'Gülence'lerle kızları okutuyorlar
ERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandıERÜ'ye 45 gün sonra rektör atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

İlginizi Çekebilir

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Bursa'da korkunç kaza! Gözlüğü ve şapkası otomobilin camına yapıştı

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Yerli helikopterin ilk uçuşu gerçekleştirildi!

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

Hıncal Uluç'ta İstanbul trafik müdürüne: Nazik poponu o makam odandan kaldır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.