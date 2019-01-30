Eski ev arkadaşı Karlov suikastçisi Altıntaş’ı anlattı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada Altıntaş’ın eski ev arkadaşı tutuklu sanık Sercan Başar, savunma yaptı. Başar, "Mevlüt Mert, tamamen teknoloji bağımlısıydı. Hastalık derecesinde telefon kullanan, telefonu elinden bırakmayan, hatta halı saha maçından gelirken dahi telefonu elinden bırakmayan ‘bön’ tabir edilecek telefon hastası biriydi. Kendisi, namaz kılan, cinsel içerikli konular konuşmaktan hoşlanmayan bir kişiydi" dedi. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un Ankara’da 19 Aralık 2016’da katıldığı bir sergide saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanıklardan bazıları duruşmada hazır edilirken, bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla katıldı. Altıntaş’ın eski ev arkadaşı tutuklu sanık Sercan Başar, duruşmanın öğleden sonraki kısmında savunma yaptı. Suçlamaları reddederek savunmasına başlayan Başar, 2012’de İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu’nu kazandığını, Altıntaş ile okulda eğitim gördükleri sırada tanıştıklarını söyledi. Mezun olmasının ardından Ankara’da çevik kuvvet polisi olarak göreve başladığını kaydeden Başar, Ankara’da ev kiralarının yüksek olması nedeniyle ev arkadaşı aradığını anlattı. Ev arkadaşlığı için Altıntaş ile konuştuğunu söyleyen Başar, "Mevlüt Mert Altıntaş’a beraber eve çıkmak isteyip istemediğini sordum. O da bunu kabul etti ve görev yerimiz olan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yakın yerlerde ev aramaya başladık. Bir süre sonra Demetevler’de bir yer bulduk ve orayı tuttuk" diye konuştu.

"Telefon hastası biriydi"

Başar, 2014’ün Temmuz ayından 2016’nın Mayıs ayına kadar Altıntaş ile birlikte kaldıklarını anlatarak, evlenmesi nedeniyle Altıntaş ile kaldığı evden ayrıldığını söyledi. Altıntaş ile birlikte yaşamalarına rağmen onunla fazla zaman geçirmediklerini belirten Başar, şunları kaydetti:

"Çalışma saatleri çok yoğundu. Eve geldikten sonra yemek yiyip yatmaktan başka bir işlem yapmıyorduk. Evimiz 3 oda 1 salondu. Mevlüt Mert’in yatak odası ayrıydı, benim yatak odam ayrıydı. Mevlüt Mert, tamamen teknoloji bağımlısıydı. Hastalık derecesinde telefon kullanan, telefonu elinden bırakmayan, hatta halı saha maçından gelirken dahi telefonu elinden bırakmayan ‘bön’ tabir edilecek telefon hastası biriydi. Kendisine ’Nasılsın, iyi misin?’ diye sorduğumda sadece ’İyiyim’ derdi. ’Sen de iyi misin?’ diye sormazdı. Kendisi, namaz kılan, cinsel içerikli konular konuşmaktan hoşlanmayan bir kişiydi. Şu an eşim olan Zeynep ile 2016’da tanıştım. Ben, evlenene kadar işten çıktıktan sonra otobüse atlayıp eşimi görmek için ya Sincan’a gidiyordum ya da Polatlı’ya ailemin yanına gidiyordum. Yani 2016 yılı ilk aylarından itibaren hayatım iş yeri, Sincan, Polatlı arasında geçti. 2016’nın Haziran ayından itibaren Mevlüt’ün radikalleşmesinde etken olduğum söylenmekte. Ben, bu tarihlerde evlilik hazırlıklarındaydım. O zamanlarda iddianamede belirtildiği gibi Mevlüt’e manevi destekte bulunmam, örgütsel maneviyatını yükseltmem bir tarafa kendisiyle görüşmem dahi olamıyordu."